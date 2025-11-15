キリンチャレンジカップ2025 日本２(１−０)０ガーナ19:22キックオフ 豊田スタジアム 入場者数40,030人試合データリンクはこちらまずこの試合について語っておかなければいけないのは、フランシス・アブの負傷は誰が悪いというわけではない不幸なものだったということ。そしてアブがピッチに復帰する日を心から願いたいと思う。アフリカ勢との対戦では、今年U-20ワールドカップでエジプトと対戦した船越優蔵監督がこんな分析をして