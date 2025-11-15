キリンチャレンジカップ2025 日本２(１−０)０ガーナ19:22キックオフ 豊田スタジアム 入場者数40,030人試合データリンクはこちら日本がガーナに快勝した試合だが、さほど実りの多いものではなかった。理由の大半はガーナが消極的なサッカーに徹し、アグレッシブさをまったく見せなかったことによるが、日本もそのガーナに合わせるかのように、インテンシティを欠いたプレーに終始した。南野拓実の先制点（16分）も堂安律の追加点（