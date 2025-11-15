【レークプラシッド（米）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１４日、米ニューヨーク州レークプラシッドで開幕し、男子のショートプログラム（ＳＰ）は友野一希（第一住建グループ）が９５・７７点で首位に立った。壺井達也（シスメックス）は７７・６８点で６位。友野は冒頭の４回転―３回転の連続トウループなど全てのジャンプを決め、アップテンポな曲に乗ったステップ