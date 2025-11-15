14日夕方、岡山市のアパートで起きた火事で、全焼した部屋から1人の遺体が見つかりました。警察は、この部屋に住む90歳の女性とみて身元の確認を進めています。火事があったのは、岡山市南区妹尾の2階建てアパートです。警察によりますと、14日午後4時10分ごろ、アパートから煙が出ているのを近所の人が見つけ119番通報しました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、2階の2部屋が全焼。このうち、火元とみられる部屋から