「介護をしている方。がんばりすぎていませんか――？」介護の現場で生活相談員として働くのぶさんは「介護する人を支えるために、ぼくたち介護職がいます」と語ります。介護現場での心温まるエピソードや、介護のコツをXで発信し、フォロワーは3.7万人を超えるのぶさん。そんなのぶさんが伝えたい＜読むだけで心がラクになる＞メッセージを集めた著書『読むだけで介護がラクになる本』より、一部を抜粋して紹介します。【書影】介