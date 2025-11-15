人気YouTuber・ばんばんざいの“みゆ”がプロデュースするブランド「OLaPA〈オラパ〉」から、毎日のケアを特別な時間に変える「HANAU body cream」が登場。2025年11月13日(木)より単品販売がスタートします。ナチュラルウッドがやさしく香るボディクリームは、まるで暖炉の前にいるような心地よさ。香り・テクスチャー・保湿力のすべてにこだわった逸品です♡ 香りの移ろいを楽しむ、“森の中のよう