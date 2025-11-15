アメリカのトランプ大統領は14日、コーヒー豆や果物などの農産物を相互関税の対象から除外したのは、物価上昇への対応だと説明しました。ホワイトハウスは14日、トランプ大統領がコーヒー豆や果物など農産物に対する「相互関税」の範囲を修正する大統領令に署名したと発表しました。除外の対象となるのは、コーヒー豆や紅茶、バナナ、オレンジなどの農産物のほか牛肉で、日本時間の13日午後2時すぎにさかのぼって適用されます。相