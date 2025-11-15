「米女子ゴルフ・アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン・第２日」（１４日、ペリカンＧＣ＝パー７０）主催者推薦枠で出場したトランプ米大統領の孫娘でアマチュアのカイ・トランプ（米国）は４バーディー、４ボギー、１ダブルボギー、１トリプルボギーの７５で回り、通算１８オーバーの最下位で競技を終えた。それでも前日の８３から八つもスコアを縮め、ラウンド後の会見では笑顔を見せた。前日は一つも取れなかったバーディー