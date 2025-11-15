タレント鈴木奈々（37）が15日、インスタグラムを更新。美乳姿を公開した。「我ながら谷間が凄い！今のバストが一番自信あります！美バスト目指してます！爆盛れバストです！」とつづり、ランジェリーショットを公開。前の投稿では「体重計ったら52キロでした！身長は154センチです」と公開している。鈴木の写真に対し「鼻血出そう」「ハンパないです」「谷間より顔が好きですよ」「すごく変わるんですね」などと書き込まれて