「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、12月上旬から順次、世界中で愛され続けている『PEANUTS（ピーナッツ）』との新作コラボレーションコレクションを、全国の一部店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】ユーモアたっぷり！Tシャツやジャケットなど商品一覧■3タイプのウェアを用意今回登場するのは、チャールズ・シュルツ原作の人気コミック『PEANUTS』より、“ピーナッツギャング”たちの遊び心