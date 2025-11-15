本州唯一のナベヅルの越冬地、周南市八代にきのう(14日)今シーズンの第3陣となる3羽が飛来しました。これで八代のツルは合計8羽となりました。周南市八代の鶴いこいの里交流センターによりますと、きのう(15日)午後16時55分ごろ野鶴監視所の水田にナベヅル3羽が降りているのを確認、その5分後にねぐらに入っていったということです。新たな3羽については2羽が成長、もう1羽は幼鳥ということです。また、今朝（15日）午