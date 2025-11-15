今月3日に高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された新潟県胎内市の養鶏場で進められてきたニワトリの処分について、県は15日午前5時45分に終了したと発表しました。また、2例目の感染が確認された養鶏場でも15日正午に処分が終了しました。新潟県胎内市の養鶏場で今月3日、高病原性鳥インフルエンザの感染が県内で今季初めて確認されました。県は4日からニワトリの処分を進めていて、15日午前5時45分に約63万羽の処分が終了した