◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第2日（2025年11月15日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終了した時点で、メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が通算10アンダーで永峰咲希（30＝ニトリ）とトップに並んでいる。28位から出た佐久間は16ホールを消化し、9番からの3連続を含む8バーディー（1ボギー）を奪った。木村彩子（30＝コンフェ