きょうは高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。大きく天気の崩れる心配はなく、行楽日和となりそうです。山陰から東北、北海道の日本海側は少し雲が目立ちますが、午後は次第に晴れる地域が広がりそうです。沖縄は日中は晴れますが、夜はにわか雨の可能性があります。広くこの時期らしい気温となりそうです。東海から西で20℃に届く所が多いでしょう。関東はきのうより少し低く、18℃前後の予想です。北海道はきのうより少し高