新潟県は14日、新潟市内で死んでいた野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表しました。今月12日、新潟市内でコハクチョウ1羽が死んでいるのが見つかり、国の機関で調べたところ高病原性鳥インフルエンザが検出されました。県内で死んでいた野鳥から鳥インフルエンザが検出されたのは今シーズン初めてで、環境省は回収場所から半径10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定。区域内に２か所ある養鶏場も含め