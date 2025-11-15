■スピードスケート ワールドカップ第1戦（日本時間15日、米国・ソルトレークシティー）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートのＷ杯がアメリカ・ソルトレークで開幕した。男子5000ｍでは日本ジュニア記録を持つ佐々木翔夢（19、明治大）が6分08秒83をマークし、格下のDivisionBで4位。2017年に一戸誠太郎がマークした日