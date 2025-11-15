ラ・リーガ・RCDマジョルカ所属のプロサッカー選手・浅野拓磨（31）が11月10日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 「また成長しました。レベル31。お母さん、お父さん、ありがとう。感謝。」と投稿されたのは、海辺に腰掛けてほほ笑む浅野の姿。全身黒のモノトーンコーデにサングラスをかけ、銀髪がスタイリッシュにきまっている。浅野は11月10日に31歳の誕生日を迎えた。 【画像