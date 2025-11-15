俳優の笹野高史さんが、愛車への止まらない愛を投稿しています。 【写真を見る】【 笹野高史 】愛車ポルシェ911が「ポツンと待っててくれる」「さ、帰ろうか」にじみ出る愛情笹野さんが投稿したのは、白のポルシェ911の写真。すでに夜闇に包まれた駐車場で、遠くのグリッドに1台だけじっと佇んでいます。 笹野さんは「ポツンと待っててくれる感じが、、、イイんだよなぁ〜」と、まるで声が聞こえてきそうな調子で実感