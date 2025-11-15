11歳でグラビアアイドルデビューし、現在はタレントの紗綾（32）が15日、自身のブログを更新。32歳の誕生日にあたる同日に第2子妊娠を発表した。「七五三ですねそして本日、私…サンジュウニチャイになりました。30代に入ってから、年齢を素直に言いたくなくなります…wそんな今日、みなさんにご報告があります。このたび、我が家に新しい命を授かりましたただいま第二子を妊娠中で、来年3月に誕生予定です」と発表した。22