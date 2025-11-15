藤本美貴、庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）が１５日、放送された。モデルのＳＨＩＨＯをゲストに迎え、夫婦ケンカについてトークを繰り広げた。ＳＨＩＨＯから「２人はケンカしないの？」と問われると藤本は「しますよ。（庄司が）３日くらい家出しちゃう時もある」と話した。ケンカをした時は庄司から折れるが最後はお互いに「ごめんね」と話すという。藤本は「庄司さんの方が大人なんで