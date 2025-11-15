女優・桜田ひよりが１５日、都内で１ｓｔスタイルブック「ひよりごと」の発売記念取材会を行った。桜田が「ずっと行きたかった」という韓国で撮影された本書は、無邪気に買い物を楽しむ姿や、現地グルメを頬張る自然体な表情が収められている。「普段見られない私の素の一面がぎゅっと詰め込まれています。私の“好き”だけで作った本です。１００点満点、花丸をあげたい」と自己採点した。スタイルブックとあり、パーツサイ