モデルのＳＨＩＨＯが１５日放送の藤本美貴、庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、夫婦ゲンカについて語った。ＳＨＩＨＯは２００９年に総合格闘家の秋山成勲と結婚した。現在、夫の秋山は韓国を拠点に活動しており夫婦ゲンカについて問われると「全然、ケンカしなくなりました。１年前にめっちゃ大きいケンカをしました」と明かした。秋山がＹｏｕＴｕｂｅでルームツアーの撮影を行