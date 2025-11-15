１３日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）にＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯ、今年４月にデビューした７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」の韓国出身のＪＩＳＯＯ（２５）とＫＯＨＡＲＵ（２０）が出演。恋愛に関してＨＡＮＡに驚きの“ルール”があることを明かした。ＫＯＨＡＲＵは「危ういオーラがある人にひかれてしまう。裏がある人、女の人に慣れてそうな人、遊び人ではなくて。薄