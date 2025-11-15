女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃（30）が11月10日、自身のInstagramを更新。東京都内に新しくオープンしたピックルボール施設を訪れたことを報告した。投稿では、「新橋にある新しくできたピックルボール施設に行ってきたよ」とつづり、スポーティーなオフショットを披露している。 写真には、グレー系のスポーツブラに黒のれ銀く姿で、パドルとボールを手