¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØMERCI¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¡ÄË´¤­Éã¤é²ÈÂ²¤È¤Îµ­Ç°¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ëÇò´ÖÈþÎÜÇò´Ö¤ÏºîÉÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡È¥Ñ¥Ñ¡É¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢10·î¤Ë»àµî¤·¤¿Éã¤òµó¤²¤¿¡£¡Öµ¤¹ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þ¤Ï¤É¤ì¤À¤±Ä«¤¬Áá¤¯¤Æ¤âÌë¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤âÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì