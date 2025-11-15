母親の背中を刃物で刺して殺害しようとしたとして、大分県警は48歳の息子を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは住所、職業いずれも不詳の筒井英一郎容疑者、48歳です。 警察によりますと、筒井容疑者は15日午前5時50分ごろ、大分県日出町にある実家で76歳の母親の背中を刃物で突き刺すなどして殺害しようとした疑いが持たれています。 筒井容疑者が「母親を刺した」などと１１９番通報