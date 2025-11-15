15日に日本で開幕する、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック「デフリンピック」。午後に行われる開会式の前に、東京・日比谷公園では競技が始まりました。東京ミッドタウン日比谷をスタートし、日比谷公園が会場となって行われたのは、オリエンテーリングのスプリントディスタンス種目。選手は、地図とコンパスを活用してコントロールと呼ばれるチェックポイントを順番に通過し、ゴールまでの早さを競います。日本