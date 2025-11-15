今回は、自分の母親をバカにする同級生男子への反撃を誓ったエピソードを紹介します。「やっぱ母親は若くて綺麗じゃないと」と言われ…「私の母親は私を産むときすでに40歳だった上、シングルマザーで苦労したからか、他の同級生の母親に比べて老けて見えます。ただそんなこと気にしたことがなかったんですが、あるとき授業参観で、同級生の男子たちに『お前の母さん、老けすぎだろ（笑）』『あれじゃおばあちゃんじゃん（笑）』『