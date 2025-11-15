ニューヨーク・ニックス vs マイアミ・ヒート日付：2025年11月15日（土）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 140 - 132 マイアミ・ヒート NBAのニューヨーク・ニックス対マイアミ・ヒートがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒ&#12540