【今週のニュースダイジェスト】 11月7〜13日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「スマートフォン（スマホ）でできる電波時計の時刻合わせ」について取り上げた記事だった。「2025年度税制改正」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「マイナ保険証」「高速乗合バス」「携帯型害獣撃退器」がテーマの記事も関心が高かった。●スマホで電波時計の時刻合わせができる最高の腕時計は「太陽電池で動く電波時計」だと思っている