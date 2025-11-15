デトロイト・ピストンズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2025年11月15日（土）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 114 - 105 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのデトロイト・ピストンズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。