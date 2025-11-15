15日は子どもの健やかな成長を祝う「七五三」。広島市内の神社は多くの家族連れでにぎわっています。広島市中区の広島護国神社では「七五三祭」が行われています。朝から多くの家族連れが訪れ、華やかな着物や羽織はかま姿の子どもたちでにぎわっています。■男の子Q何歳ですか？「5歳！」■父親「健康に育ってくれてよかった。楽しく毎日過ごしてくれたらと思います」■7歳の女の子の父親「（七五三は）最後なので寂しい。すくす