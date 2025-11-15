Saucy Dogの新曲「オレンジ」が、12月27日(土)に開幕する「第105回全国高校ラグビー大会」のテーマソングに決定した。「オレンジ」は全国高校ラグビー大会を盛り上げ、全ての高校生ラガーにエールを贈るために書き下ろした新曲。全国高校ラグビー大会に先駆けて、MBSで11月16日（日）に放送・配信する「大阪地区決勝」から「オレンジ」が使用され、その後は各系列局で随時楽曲が放送となる。この冬に放送される『全国高校ラグビー