12月27日から開幕する「第105回全国高校ラグビー大会」のテーマソングが、3人組ロックバンド「Saucy Dog」の書き下ろした新曲「オレンジ」に決まった。また、11月16日に毎日放送（MBS）が放送・配信する同大会「大阪地区決勝」の中で、年末から開幕する全国大会に先駆けて同曲が流れることに。その後、同大会の関連番組で随時使用され、さらに同大会試合会場となる聖地・花園ラグビー場でも大会中流されることになっている。〇