偽の刻印が入った金の延べ棒が大量に売られていた事件は、マネーロンダリング（資金洗浄）目的の犯行とみられることが分かりました。中国籍の楊暁東容疑者（39）ら8人は、偽の刻印が入った金の延べ棒あわせて37kgを正規品と偽って買い取り業者に売却し、約6億円をだまし取るなどした疑いが持たれています。金の延べ棒の大半は密輸されたものとみられ、楊容疑者らは消費税を上乗せして買い取り業者に売却し、利益を得ていました。ま