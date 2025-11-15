冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第38話「ジャッジメント・リングハンター」が、あす11月16日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【写真】「ベアックマ50」に何かをかける熊手第38話場面カット本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《