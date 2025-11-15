サッカー日本代表戦サッカー日本代表は14日、豊田スタジアム（愛知）で行われた国際親善試合でガーナ代表に2-0で勝利した。敗れたガーナ選手が負傷交代時、敵ベンチへ異例の謝罪に出向いた日本代表選手の振る舞いが、海外記者からも喝采を浴びている。悲劇に見舞われた。後半、日本の攻撃時にMF田中碧がシュート体勢に入った際、阻止しようとしたガーナMFフランシス・アブの足が蹴り上げられる形に。ピッチで動けなくなり、そ