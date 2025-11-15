連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを務める高石あかりが14日、自身のインスタグラムを更新。雑誌「美的」（小学館）の撮影オフショットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【写真】ミニスカ姿も！高石あかりの美ショット高石は「『美的』1月号表紙を務めさせていただきました。とても嬉しいです。ありがとうございます！」と報告。「3つとも違う雰囲気なのでヘアメイク