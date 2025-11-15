【モデルプレス＝2025/11/15】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が11月13日、自身のブログを更新。舞台がない日の朝食を公開した。【写真】66歳歌舞伎俳優「豪華」サーモンメイン＋小鉢4品豪華朝食◆市川團十郎、朝食公開團十郎は「朝食です。最近舞台ないとこれが好き」とコメント。サーモンをメインに大根やカボチャの煮物などの小鉢が4品並んだ朝食の食卓を公開した。◆市川團十郎の投稿に反響この投稿に、ファンからは「彩り良くて食