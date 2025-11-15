◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都・芝２２００メートル）＝１５日、栗東トレセン重賞で２戦連続２着のココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は角馬場で調整。柴原助手は「追い切った後も落ち着いている方だし、イレ込むことなくいい感じかな。栗東にいたなかでは、一番落ち着いている」と手応えを示した。イレ込みが課題で、これまでは調教を積むごとに体重が減っていた