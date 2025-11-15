日本代表はガーナ代表に2-0で完勝した日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合を総括した。◇◇◇