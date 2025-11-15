１１月１５日の東京４Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１３頭立て）は、１番人気のオルフセン（牡、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）が、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。２１年のＪＢＣレディスクラシックなど重賞３勝を挙げたテオレーマの半弟という血統馬で、２４年のセレクションセールで同年最高額となる１億円で落札されていた。勝ち時計は２分０秒８（良）。スタートはひと息で、道中は中団から運ぶ形になった。直線