C子さん（40代会社員）は、通勤途中に財布を落とした。会社に着いてから気付いたC子は慌ててバッグの中身をひっくり返して探していた。その後、すぐに交番から「財布が届けられています」と連絡があり、中身も無事に戻ってきたことに胸をなでおろす。だが受け取りの場で、拾った人から「拾ってやったんだから、5万円をお礼として払ってほしい」と言われ困惑するのだった。