高市早苗首相の「有事台湾介入」発言で日本を批判している中国が自国民に日本への渡航自制を勧告した。在日中国大使館は15日、公式WeChatアカウントで「中国外務省と在日中国大使館・領事館はしばらく日本への渡航を避けるよう注意を喚起する」と明らかにした。続いて「すでに日本にいる中国人の場合は現地の治安状況を注視し、安全意識を高めなければならない」と呼びかけた。また「最近、日本の指導者が台湾関連の露骨な挑発発言