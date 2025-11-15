韓国東西発電蔚山（ウルサン）火力発電所5号ボイラータワー倒壊事故発生から9日目の14日、行方不明者1人を追加で収容した。これで事故現場で下敷きになった行方不明者7人全員の死亡が確認された。消防当局は「この日午後10時ごろ最後の行方不明者の60代の男性を収容し、消防捜索・救助作業が終わった」と伝えた。今回の事故は、6日午後2時2分ごろ蔚山（ウルサン）火力発電所内の高さ60メートルのボイラータワー（4・5・6号機）のう