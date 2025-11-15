メンズノンノ専属モデルであり、立て続けに数々の話題作に出演する若手俳優・野村康太さんの待望の1st写真集『暁紀』が発売となりました。写真集のテーマは＜はじめての一人旅＞。韓国・ソウルをロケ地に、韓国俳優さながらのリムレス眼鏡の姿や、サウナでくつろぐ可愛らしい様子、ホテルの室内で撮られたあまりにセクシーな姿など、様々なシチュエーションで撮影を敢行。21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と