【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）【映像】1.5秒のタメ→メッセージ付きパス日本代表のMF久保建英がガーナ戦で先制点をプレアシスト。そのテクニックとセンスが活きたシーンだった。日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。先制点は16分だ。DF谷口彰悟がFWアントワン・セメンヨを封じ、そこからMF佐野海舟が二度追いプレス、久保の横パス、佐野の縦突