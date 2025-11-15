東京・日比谷公園で行われたオリエンテーリングの男女スプリント。手前は辻悠佳日本初開催の聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」は15日、開会式に先立ち、東京都心の日比谷公園でオリエンテーリングの男女スプリントが行われた。五輪やパラリンピックにはないがデフリンピックで実施されている競技で、日本は6選手が出場。男子で日本勢最高の10位となった小嶋太郎（東京都庁）は「走っている間は友達や仲間が応