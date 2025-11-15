「宗教に入ってます」。自分の信仰はパートナーにいつ伝えるべきなのか。時に、伝えるタイミングを誤ることで、お互いの人生が狂ってしまうことも…。【映像】新興宗教2世・まどかさんが夫の前でも毎日欠かさない“ルーティン”（実際の映像）そのタイミングに悩む人は少なくなく、SNSでは「恋人に宗教をカミングアウトしたら別れ話になった」「プロポーズ前に言うべきだった、タイミングを失った…」と様々な声があがっている