15日朝早く、静岡・富士市でJR東海道線の踏切に車が入り、列車と衝突する事故がありました。この事故で車を運転していた男性が軽いけがをしています。午前5時半すぎ、富士市にある東海道線の踏切に車が進入し、上りの列車と衝突する事故がありました。この事故で車を運転していた男性が軽いけがをしましたが、列車に乗っていた乗客約70人と運転士にけがはありませんでした。警察によると当時、遮断機は下りた状態で、何らかの原因